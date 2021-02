Napoli: dipendente Asia morto in servizio, si indaga sulla dinamica dell'incidente

Un dipendente Asia, Azienda per l'igiene urbana di Napoli, è morto in un incidente durante lo svolgimento del proprio lavoro nella notte tra martedì e mercoledì. A nulla è valsa la corsa in ospedale. A quanto riferisce l'azienda in una nota, l'incidente si è verificato in via Mancini, in prossimità di piazza Garibaldi. L'uomo aveva 54 anni.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, positivi cento dipendenti di Asia: «Raccolta... LO SCEMPIO Napoli, topi e blatte tra i rifiuti, l'Asia:«Segno... IL DEGRADO Test Covid tra i rifiuti di Napoli, Asìa lancia l'allarme

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, positivi cento dipendenti di Asia: «Raccolta rifiuti a rischio»

Il Consiglio di amministrazione nelle persone della presidente Maria de Marco, dell'amministratore delegato Claudio Crivaro e del consigliere Daniele Fortini, in una nota esprimono «profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente, Gerardo Gramaglia, e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore. Sappiamo - prosegue la nota - che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l'azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto. Tutta l'azienda assicurerà la massima collaborazione alle autorità competenti circa l'individuazione delle cause che hanno determinato il terribile incidente». Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarirne la dinamica.

«Siamo profondamente turbati dalla notizia della tragica fine di Gerardo Gramaglia, il lavoratore di Asia morto sul lavoro. Siamo vicini alla famiglia e non faremo mancare il nostro sostegno» è il messaggio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, alla notizia della morte del lavoratore Asia. «Gramaglia era un lavoratore molto apprezzato dall'Azienda e dai colleghi a cui va il profondo cordoglio della città e dell'amministrazione comunale».

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA