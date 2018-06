Napoli, dipendente comunale aggredito in ufficio e colto da infarto: operato

Giovedì 28 Giugno 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 20:14

Mercoledì un dipendente comunale della municipalità Stella San Carlo, è stato aggredito da una folla di cittadini che attendeva da alcune ore il proprio turno per il rilascio della carta d’identità. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e medicato all’ospedale Cardarelli dove è stato tenuto sotto osservazione. E a causa dello stress riportato l’uomo è stato colto da un infarto e sottoposto immediatamente a un intervento di bypass cardiaco.«Non sono casi isolati e questo ennesimo episodio ci fa registrare l’esasperazione dei cittadini che sembrano istigati ad aggredire i dipendenti pubblici - spiega Luigi D’Emilio, segretario Cisl Funzione Pubblica di Napoli - gli uffici pubblici devono essere dotati di un organico che sia in grado di farli funzionare per garantire i servizi ai cittadini».Il segretario Cisl Funzione Pubblica sottolinea la necessità di fornire «un organico adeguato nei cosiddetti front office, ovvero gli uffici in cui il personale è a diretto contatto con l'utenza in quanto i dipendenti pubblici non possono e non devono essere il bersaglio e il parafulmine delle inefficienze della pubblica amministrazione. Il clima è ormai insostenibile».