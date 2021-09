Napoli, la fila indiana sotto il sole davanti all'ufficio postale

Anziani e giovani in fila sotto il sole senza poter allontanarsi. Accade davanti all'ufficio postale in via Ascanio a Bagnoli, alla periferia di Napoli. Per evitare pericolosi assembramenti all'interno, ai tempi dell'emergenza coronavirus, la gente aspetta nel cortile che arrivi il proprio turno. In coda. Uno dietro l'altro.

La fila è indiana ed è lunga, anche perché nessuno può lasciare il posto senza perderlo: il diplay che dà in successione i numeri di prenotazione è oltre la porta di ingresso. Quindi, inutile per regolare gli accessi. Con pesanti e inevitabilli disagi. Sarebbe un segno di civiltà, invece, spostarlo in modo da consentire alle persone di prendere il tagliando, verificare i tempi di attesa e regolarsi di conseguenza. Così come sarebbe il caso di ripulire l'area, stretta tra le transenne di un cantiere e le erbacce. E, a terra, le cicche di sigaretta non si contano più.

m.p.