Napoli, il disastro della Villa Comunale: indaga la Procura, custodi nel mirino

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 07:09

Quanti sono i custodi della Villa comunale di Napoli? Quali sono i loro turni di lavoro? E ancora: che giri fanno, a chi rivolgono segnalazioni, qual è il regime di lavoro in cui vengono inseriti? Sono i punti su cui sta battendo la Procura di Napoli, che ha deciso di indagare sullo scempio in cui versa l'ex giardino borbonico, quello che fino a qualche anno fa era un vanto, uno dei «passeggi» più belli al mondo. Si parte dalla sicurezza all'interno del perimetro della Villa, che dovrebbe essere assicurata innanzitutto dai custodi, in uno scenario in cui vengono fuori anche altre criticità legate alla pulizia e alle condizioni delle piante. Ma andiamo con ordine, alla luce di quanto trapelato dallo stretto riserbo investigativo, sulla scorta di audizioni disposte in questi giorni dalla Procura di Napoli. Sono due i fascicoli aperti sulle condizioni in cui versa la Villa comunale: al lavoro il pm Catello Maresca, che sta verificando turni e impieghi quotidiani dei custodi, che dovrebbero assicurare ogni giorno piena agibilità del giardino ad un pubblico fatto in prevalenza di donne, bambini e anziani in cerca di qualche minuto di relax. E invece le denunce arrivate in questi mesi sono di tutt'altro sapore: cani sciolti e senza museruola che terrorizzano i passanti (o podisti), persone azzannate o inseguite (come attestato da alcuni referti medici), in un regime di apparente anarchia. Ipotesi assenteismo? Troppo presto per condannare qualcuno, al lavoro la polizia giudiziaria del comando di via De Giaxa, sentito un dirigente comunale per mettere a fuoco funzioni e compiti svolti all'interno dell'ex giardino borbonico.