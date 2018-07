Mercoledì 4 Luglio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 11:38

Un grosso striscione per indicare il percorso e i siti turistici fu installato nel cuore del vecchio quartiere Vicaria della città di Napoli, con l’obiettivo di valorizzare i numerosi siti museali e le chiese di grande interesse artistico che ricadono nel territorio.Il centro storico di Napoli, perla dell’Unesco, che avrebbe certamente bisogno di più amore e attenzione, torna ad avere un problema di degrado urbano. A lanciare l’allarme sono alcuni residenti della zona compresa tra via Duomo e corso Umberto: uno dei punti più antichi della città, nonché percorso prediletto da migliaia di turisti. Una discarica a cielo aperto proprio ai piedi della segnaletica dell’itinerario turistico e museale, a pochi metri dall’opera di street art dell’artista Jorit Agoch che raffigura il volto di San Gennaro.La realtà è molto triste, nelle ore notturne e anche di giorno, persone senza scrupoli abbandona rifiuti ingombranti di ogni genere e dimensioni. Divani, materassi, mobili, sedie, carcasse di televisioni e persino una lavatrice, un ammasso di rifiuti ingombranti trasforma il marciapiedi in una discarica a cielo aperto.«Siamo stanchi di questa situazione - dice un cittadino attivo - forse, una denuncia pubblica può smuovere qualche coscienza non proprio limpida. L'inciviltà di chi abbandona per strada gli ingombranti sono una vera e propria "ferita" per il decoro della città. Cumuli d'immondizia fanno da sfondo ai monumenti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Questa situazione non è solo estetica ma, come si sa, queste discariche a cielo aperto richiamano anche parassiti e topi il quadro è completo».