Napoli, discarica illegale data alle fiamme: «Sotto sequestro, trovare i colpevoli»

Domenica 24 Marzo 2019, 11:35

Ci sono luoghi ancora dimenticati ed abbandonati nella nostra città. Strade non molto distanti dai centri abitati in cui manca l’illuminazione e che di notte, si trasformano in sversatoi abusivi dove i rifiuti vengono costantemente accumulati e dati alle fiamme. È il caso di Via Vicinale Ravioncello a Ponticelli, praticamene al confine con il comune di Volla, nei pressi della stazione Enel. Un terreno del tutto abbandonato - seppure sorvegliato dalle telecamere puntate in strada - in cui l’ultimo rogo, la scorsa notte, ha costretto decine di famiglie a chiudersi in casa.«Malgrado il nostro continuo impegno per migliorare la periferia orientale» dichiara Salvatore Palantra Presidente Comitato cittadino di Ponticelli “Porchiano Bene Comune”, «le cose non cambiano. Ancora l’altro giorno a Via Ravioncello sono stati scaricati, nei pressi della centrale elettrica, rifiuti di vario genere tra cui moltissimi estintori che - dati anche alle fiamme - hanno sprigionato un forte acre odore che insieme al fumo ha costretto i residenti a chiudersi dentro. Dopo la nostra denuncia e l’intervento del nucleo ambientale, comandato dal capitano Del Gaudio, l’area è stata posta sotto sequestro. Ora speriamo che con l’aiuto delle telecamere delle vicine aziende si riesca a risalire ai colpevoli di questo ennesimo scempio all’ambiente ed alla salute dei cittadini».