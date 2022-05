Napoli, degrado e discariche a cielo aperto a Fuorigrotta: «Combattiamo l'inciviltà»

È in corso una vera apocalisse della monnezza tra Fuorigrotta e Soccavo. Come infatti hanno segnalato dei cittadini al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, c’è un’emergenza rifiuti in via Leopardi, nelle vicinanze della stazione della linea Cumana, e al Rione Traiano, dove si sono venute a formare delle mostruose discariche a cielo aperto.

«Abbiamo sollecitato Asia ad intervenire nei luoghi indicatici. Il fatto è che il degrado è in forte aumento e l’amministrazione ne deve prendere atto ed intervenire in maniera programmata e continua. È necessario, soprattutto, combattere l’inciviltà e l’abusivismo andando a colpire in maniera dura chi sversa illecitamente rifiuti in strada. Occorrono maggiori controlli in strada, più interventi della polizia ambientale, l’installazione di foto-trappole e sanzioni e pene più severe per gli inquinatori. Bisogna cambiare musica» ha commentato Borrelli.