Discoteca chiusa per 15 giorni a Coroglio. Lo ha deciso il questore di Napoli, dopo la lite tra ragazzi verificatasi il 25 settembre 2022 e finita in rissa con tre ragazzi accoltellati e feriti. Non l'unica segnalata nel locale: tra luglio 2021 e settembre scorso, ce n'erano state altre ed erano stati segnalati anche quindici furti. In più, già a luglio e a ottobre del 2018 e nel mese di ottobre del 2020, erano scattati altri provvedimenti di sospesione delle attività: per 30, 7 e 15 giorni. Ora la nuova misura per «scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini».