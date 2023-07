Napoli, discoteca illegale fino all'alba a Fuorigrotta: multa a bar e strumenti sequestrati

I poliziotti e personale della Polizia Locale hanno controllato un esercizio commerciale in piazzale Tecchio dove si stava svolgendo un evento senza le prescritte autorizzazioni, pertanto gli operatori hanno interrotto l’evento ed hanno denunciato il titolare del locale per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; lo stesso è stato, altresì, sanzionato per violazione del nulla osta di impatto acustico, mentre le casse acustiche sono state sequestrate.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il bar sanzionato ormai da settimane organizzava una discoteca all'aperto senza nessuna autorizzazione con la musica sparata a volume altissimo fino alle 4 del mattino. Le lamentele dei residente erano rimaste inascoltate con il gestore del bar che continuava con la sua disco illegale ogni settimana fino all'intervento di stanotte delle forze dell'ordine.