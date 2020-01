Napoli discriminata, l'Asl veneta si scusa ma il modulo razzista spunta anche a Bolzano

Consenso informato della Asl di Verona discriminatorio nei confronti di Napoli: dopo il caso sollevato da Gianni Simioli e di Francesco Emilio Borrelli durante la trasmissione radiofonica la Radiazza, arrivano ora le scuse ufficiali dell'azienda sanitaria scaligera. «Nessuna intenzione di creare un esempio negativo su Napoli dice una nota ufficiale - città citata unicamente in qualità di benchmark nazionale per quanto riguarda il tasso di radioattività ambientale». La precisazione arriva dopo la polemica sollevata a proposito di un modulo sanitario di consenso per esami radiologici che, per far comprendere quanto fosse bassa la soglia di radiazioni di una Tac dentale, la equiparava appunto alla dose assorbita vivendo un mese a Napoli (capoluogo con la massima dose ambientale annua in Italia). «Pur nella più assoluta buona fede - spiega la nota dell'Unità sanitaria scaligera - al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni la direzione dell'Ulss 9 ha comunque deciso di sostituire e aggiornare il modulo in questione che è stato già rimosso dal sito internet aziendale e si scusa con quanti possano essersi risentiti per l'accaduto».

Il primario di Radiologia dell'Ulss veronese, appreso della polemica, si è scusato «per il fraintendimento», e si è messo in contatto col collega Mario Muto del Cardarelli. Interpellato ieri da Il Mattino, Muto, responsabile della Neuroradiologia interventistica del Cardarelli di Napoli, si è in effetti specializzato a Verona ed è lì ben conosciuto anche per essere assurto ai vertici della Società scientifica italiana di Radiologia medica. «Il collega mi ha effettivamente chiamato per scusarsi - conferma Muto - offrendomi anche di collaborare a stendere una versione diversa del modello di consenso informato che potrebbe rimandare ad un più generico rischio vulcanico senza citare alcuna città». La Asl di Verona di scusa? «Va bene dicono Borrelli e Simioli, ma è un errore da non ripetere. Ci aspettavamo le scuse da parte di chi ha operato una scelta tanto inopportuna quanto discriminatoria».

E invece, da una nostra indagine, emerge che quello di Verona non è un caso isolato. A Bolzano, sul sito dell'Ordine dei medici, è possibile infatti scaricare un modulo di consenso informato analogo a quello rimosso dalla Usl 9 di Verona. Anche in questo caso l'esame in questione è lo scanner radiologico dentale. Nel capitolo del rischio oltre a richiamare il dato di un ventesimo del fondo naturale di raggi ionizzanti e la dose assorbita per 3 o 4 esami radiografici tradizionali viene nuovamente indicato un mese di vita a Napoli come elemento di paragone. Non mancano i 2 mesi in montagna, le 50 ore di volo a 8 mila metri con l'aggiunta, rispetto al modulo di Verona, di altri paragoni di diversa natura: il fumo di 2 sigarette, ovvero il rischio correlato a incidenti guidando per 65 chilometri in auto o volando a 4 mila chilometri in aereo. Viene da chiedersi se tali strumenti divulgativi servano davvero a informare un paziente e se da esso scaturisca più il timore di fumare e di soggiornare a Napoli o prevalga l'aspetto rassicurante. Punti di vista su cui non ha dubbi Flavia Sorrentino, delegata all'autonomia del Comune di Napoli e responsabile dello sportello che raccoglie le segnalazioni di «offese alla città di Napoli», spiegando che non accetta le scuse e intende proseguire nella verifica «della sussistenza della richiesta di risarcimento dei danni di immagine nei confronti di Napoli».

