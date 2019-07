«Denunce e repressione non ci fermeranno»: è quanto scrive in un post pubblicato su FB il Movimento di Lotta per il Lavoro «7 Novembre». Oggi, i manifestanti stanno percorrendo in corteo le strade di Napoli. «In nove - prosegue il post dei disoccupati - si devono andare in Questura perché denunciati in occasione della giornata di lotta fuori al #SanNazzaro quando contestano le passerelle elettorali per le elezioni europee, con alcuni disoccupati feriti e che si sono dovuti operare per nasi e teste rotte». Una delegazione, informa ancora il post, è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo (sede del Comune di Napoli): «Dopo ci sposteremo alla #MensaOccupata per un assemblea che riporterà tutti gli elementi della vertenza, deciderà le prossime azioni da condurre e le iniziative da costruire».

Martedì 23 Luglio 2019, 10:45

