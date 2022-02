Napoli, dissequestrati beni per 50 milioni di euro a imprenditore: «Assoluta legittimità»

La dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli (presidente Mazzeo) ha disposto il dissequestro di tutti i beni personali e societari, del valore di 50 milioni di euro (tra alberghi e altri beni immobili, conti correnti, auto di lusso e scuderie) sequestrati il 29 aprile 2020 all'imprenditore Carmine Maisto (e al suo nucleo familiare), accusato di essere legato al clan Mallardo.

Il sequestro venne disposto dalla gip presso il Tribunale di Napoli sul richiesta del sostituto procuratore della Dda Ida Frongillo. «La difesa - fanno sapere gli avvocati Marco Campora e Dario Vannetiello - ha dimostrato l'assoluta legittimità della proprietà dei beni, acclarata anche grazie alla consulenza di parte economico-patrimoniale redatta dal dottore Maurizio Carotenuto». I giudici del Riesame, nel provvedimento con il quale viene disposto il dissequestro dei beni, hanno ritenuto i collaboratori di giustizia, «...nonostante i seguiti d'indagine», non in grado «...di offrire ulteriore apporto in termini di riscontro rispetto alla tesi accusatoria».