Ancora i vandali in azione: in frantumi il lunotto posteriore di un nuovo bus Anm

Lunedì 10 Dicembre 2018, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vandali ancora in azione contro un bus dell’Anm. In frantumi il vetro di un finestrino posteriore di un pullman della linea 182. Il raid è avvenuto attorno alle ore 13,30 ad opera di balordi. Il mezzo della linea 182 era fermo al capolinea di via San Pietro a Patierno, nella periferia di Napoli, in attesa dell'orario di partenza, quando è stato colpito da un corpo contundente che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore del bus. Al momento del raid non erano presenti passeggeri a bordo, il conducente non ha potuto fare altro che accertarsi del danno e riportare il bus al deposito di via delle Puglie per essere sottoposto a manutenzione.È stata presentata una denuncia verso ignoti. «Nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte - dichiara Vincenzo Crespa del coordinamento RSA USB - dobbiamo prendere atto del perdurare di situazioni pericolose che mettono a repentaglio l’incolumità dell’utenza e del personale di guida. Pertanto chiediamo, come USB, ORSA e FAISA CONFAIL, che siano intraprese tutte le possibili soluzioni per scongiurare il ripetersi di questi pericolosi fenomeni a cominciare dal collocare i capolinea in luoghi maggiormente sicuri, in zone presidiate e monitorate».«Bisogna investire in sicurezza - afferma Adolfo Vallini dell'esecutivo Provinciale USB - vanno immediatamente ripristinate le risorse economiche che sono state tagliate a seguito del concordato preventivo. Le spese vanno fatte per garantire la sicurezza e non per privilegi e paghe d'oro».