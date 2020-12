Napoli, il noto negozio «Marinella» vende cravatte e sciarpe nonostante i divieti anti-Covid: chiuso per 5 giorni

Chiusura per 5 giorni per la boutique «E. Marinella» di Napoli per violazione della normativa anti Covid-19. Nel pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo presso l'esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia e hanno accertato che il titolare, poco prima, aveva venduto 34 capi d'abbigliamento, tra cravatte e sciarpe, ad una persona appena uscita dal negozio.

I poliziotti hanno sanzionato entrambi per inottemperanza alle misure anti Covid-19: il gestore con la chiusura del locale per 5 giorni e il cliente perché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.

