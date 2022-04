Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in vico Grazie a Sopramuro. L'uomo, un 34enne napoletano sottoposto alla misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare e, per tale motivo, è stato denunciato per aver violato la misura cui è sottoposto.