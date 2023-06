Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Carlo de Cesare hanno controllato un uomo, identificato per un 33enne napoletano.

I poliziotti hanno accertato che era sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Napoli fino al 2024.

Così è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.