Peppe Iodice allo stadio Maradona, vietata la vendita di bevande in bottiglia

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dello spettacolo del comico Peppe Iodice e del concerto del cantante Fiorellino, rispettivamente previsti per i giorni giovedì 30 maggio e 31 maggio, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale da tre ore prima dell’inizio degli spettacolo e fino a due ore dopo il termine degli stessi, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta.

Il divieto vige all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone di seguito indicate: via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A.

Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.