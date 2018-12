Giovedì 6 Dicembre 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 16:41

Corteo e sit-in a Napoli di migranti e movimenti antirazzisti contrari al Decreto legge Sicurezza « Inumano - spiega un portavoce del Movimento migranti e rifugiati di Napoli - e senza alcuna considerazione per la nostra dignità visto che porterà inevitabilmente a creazione di ghetti in città ed in provincia con bacini di manodopera a basso costo alla mercé di caporali e della malavita». A sostegno della manifestazione anche il centro sociale 'Ex Opg' e 'Potere al Popolo' ricevuti in delegazione in questura.«Abbiamo richieste specifiche - ha spiegato un portavoce del movimento - per la questura e per l'Ufficio immigrazione. Chiediamo che i migranti che hanno già presentato richiesta per protezione umanitaria possano seguire il loro iter che non sia interrotto da quanto previsto dal Dl Salvini. Che sia facilitato l'accesso alla richiesta di protezione internazionale affidato ad un sistema informatico aperto solo una volta a settimana per 60 secondi ed, infine, che si permetta a chi non ha rappresentanza consolare in Italia di convertire il permesso umanitario in permesso di lavoro anche senza passaporto per evitare che i migranti restino bloccati qui senza la possibilità di lasciare il Paese.