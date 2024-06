«Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ne tiene uno nella sua rete di meraviglia per sempre»: le parole di Jacques Cousteau le aveva fatte sue. Per Cristina Frazzica il mare è sempre stato il suo elemento e per capirlo, basta scorrere le centinaia di immagini del suo profilo social per constatare quanto fosse importante per lei. Aveva perfino lavorato in mare: durante il Covid ha eseguito i test a bordo delle navi Costa Crociere, e in ogni scatto il suo sguardo andava all’orizzonte.

APPROFONDIMENTI Incidente a Napoli, a 70 anni sbanda e si ribalta a Posillipo (ma resta illeso) Napoli: travolta sulle strisce in via Manzoni, docente di matematica muore a 94 anni in via Manzoni Ostia, fidanzato si tuffa per dimostrarle l’amore ma sbatte sullo scoglio: è in coma

Anche pochi minuti prima del tragico incidente ha postato una foto dal mare: è davanti Villa Rosebery e inquadra Villa Volpicelli, set della celebre soap «Un Posto al Sole», con in sottofondo la musica della sigla. Trentun’anni da compiere a settembre, Frazzica era nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ma ancora piccina – insieme alla sorella gemella Martina - i suoi genitori si trasferirono a Voghera, in provincia di Pavia, dove vivono tutt’ora. Cristina però ha seguito il richiamo del mare e viveva a Napoli da fine ottobre, quando ha iniziato il percorso di alta formazione PharmaTech Academy, con cui era riuscita a coniugare la sua passione per le città di mare e la biotecnologia. Il futuro era tracciato: qui aveva trovato un nuovo amore, quello del penalista Vincenzo Leone che era con lei al momento della tragedia, e l’azienda farmaceutica dove stava ultimando lo stage propedeutico all’Academy, aveva in programma di proporle un contratto di lavoro. Ma quel futuro purtroppo non si realizzerà, interrotto da un incidente assurdo.

Il percorso

La Triennale in Biotecnologie all’Università di Pavia, poi la magistrale in Biotecnologie del farmaco all’Università di Milano con una tesi sui segnali degli estrogeni alfa nelle fasi iniziali della tumorigenesi mammaria. E infine la PharmaTech Academy, il fiore all’occhiello della Federico II inaugurata a novembre scorso nel campus di Scampia, che le avrebbe spalancato le porte verso una carriera in un’azienda nazionale oppure quella accademica. Era una dei trenta allievi provenienti da tutta Italia selezionati per diventare la nuova generazione di professionisti altamente qualificati, pronti a contribuire attivamente in ambiti della ricerca e produzione di farmaci basati sull’Rna e terapie geniche. A fine mese avrebbe terminato la fase di stage alla Nouscom «che l’aveva contesa, con altre, nella fase di selezione», mentre «a luglio avrebbe concluso il percorso formativo e si sarebbe aperta per lei la strada da professionista al servizio della salute umana». Oltre al mare coltivava la passione per il trekking e l’astronomia, amava scrivere e aveva fatto volontariato per la Croce Rossa Italiana, insieme alla sorella gemella Martina che ora fa l’architetta in Cina.

Il dolore

«Apprendiamo con sgomento della tragica scomparsa di Cristina Frazzica avvenuta domenica 9 giugno nel golfo di Napoli», scrivono i vertici del Dipartimento di Farmacia, con in testa la direttrice Angela Zampella, Bruno Catalanotti, direttore della PharmaTech Academy, e i suoi colleghi di Academy che da oltre sette mesi hanno imparato a stimarla e volerle bene. «Cristina, appassionata di ricerca e nuove sfide, era in città per frequentare da allieva il percorso di Alta formazione PharmaTech Academy. «Si tratta di una delle menti più brillanti che ho conosciuto. Amava il mare follemente. L'unica speranza è che non abbia sofferto e non si sia accorta di questa tragica fine» il ricordo dell’amica scrittrice Silvia Grossi.