Giovedì 9 Agosto 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 18:38

Si concluderanno domani i lavori alla pista di atletica dello stadio San Paolo di Napoli. Gli operai al lavoro nello stadio di Fuorigrotta hanno terminato tutta la parte di preparazione dell'area della pista, rimuovendo il vecchio manto e preparando il massetto con la superficie bituminosa su cui sarà poi posata in primavera la nuova pista per le gare di atletica leggera delle Universiadi 2019. La pista appare coperta con una superfice asfaltata uniforme. La squadra di venti operai prosegue intanto anche il lavoro di installazione delle nuove balaustre che, si apprende, sarà concluso per martedì, il giorno prima della pausa per la giornata di Ferragosto. Lo stadio, assicurano dal Comune di Napoli, sarà quindi pronto in largo anticipo ad ospitare per la prima partita in casa del Napoli, prevista per il 25 agosto contro il Milan. «Siamo nel perfetto rispetto del cronoprogramma dei lavori - spiega l'assessore allo sport Ciro Borriello - sia per la pista di atletica che per i lavori alle balaustre. martedì termineranno i lavori di posa del massetto sopra al quale a maggio verrà posizionata la pista di atletica. I lavori continueranno all'interno dello stadio con la sistemazione degli spogliatoi e successivamente con il nuovo appalto, sempre nell'ambito dei fondi già previsti dall'evento Universiadi 2019, per i bagni e i sediolini. Siamo particolarmente soddisfatti di come sta proseguendo l'azione della nostra amministrazione per la migliore riuscita dell'evento sportivo del 2019»