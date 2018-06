Napoli, domato all'alba l'incendio di Palazzo Maddaloni: in fiamme legno e asfalto

Giovedì 28 Giugno 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato completato solo alle 5 di questa mattina lo spegnimento dell'incendio che ha interessato nella serata di ieri l'ultimo piano di un antico edificio, Palazzo Carafa di Maddaloni, nella centrale via Toledo, a Napoli. Secondo le forze dell'ordine, non risultano persone coinvolte. Diverse zone del centro città, per ore, sono state invase dal fumo proveniente dall'incendio. A complicare l'intervento sul posto il forte vento. A favorire lo sviluppo delle fiamme il materiale che si trovava sul tetto e in un'antica mansarda, tra cui legno e polistirolo e lo stesso asfalto della copertura.«Non sappiamo ancora cos'è successo, abbiamo visto prima tanto fumo e improvvisamente le fiamme diffondersi dal soffitto», ha spiegato la signora Maria, che aspettava ansiosa con la sua bambina di dieci anni di poter sapere cosa si è salvato del suo appartamento. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio pare essere partito da una mansarda e poi subito diffuso su tutto il piano. Non si sanno ancora però le cause certe.L'ha svegliata il vicino di casa, battendo forte le mani su porte e pareti. Erano quasi le 22 quando Franca Valeria Spina è stata svegliata dal suo vicino di casa che la avvisava dell'incendio in una delle mansarde di Palazzo Maddaloni, a Napoli. «Vivo, o meglio vivevo, in affitto nella mansarda accanto a quella dove si è sviluppato l'incendio - racconta - Non credevo che si creasse quel macello». La donna mostra le foto di ciò che resta della sua abitazione: macerie. «Il mio vicino aveva già tolto i tappeti da terra - afferma - abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco». «Non ho più nulla se non quello che indosso (il pigiama ndr.) - dice - Nella fretta non ho preso nemmeno i documenti. Tutto distrutto». La donna ha trascorso la notte in strada, da volontaria della Croce rossa, come fa sapere, si è «riposata» in una delle ambulanze giunte sul posto per eventuali soccorsi. La paura, ora, è legata a eventuali sciacalli: «Mi auguro che non ci siano episodi di sciacallaggio quando saranno andati via i vigili urbani e del fuoco».