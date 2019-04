Napoli, domenica senza auto: è la prima delle tre feste ecologiche

Venerdì 26 Aprile 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 18:04

Via alle domeniche ecologiche. La prima dopodomani, il 28 aprile, le altre due il 12 maggio e il 9 giugno. Per queste giornate è previsto il blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13.00 limitatamente alla parte del territorio comunale indicata nella delibera n. 292 del 2015, consultabile sul sito del comune diNapoli all'indirizzo domeniche-ecologiche-2019 «Le Domeniche ecologiche oltre a rappresentare uno strumento utile per migliorare la qualità dell'aria - sostiene l'Assessore all'Ambiente Del Giudice - sono un'occasione per vivere una giornata ecologica in cittàriappropriandosi dei suoi spazi urbani».Potranno circolare solo i veicoli elettrici ad emissione nulla e i veicoli in deroga al divieto come i veicoli delle Forze dell'Ordine o gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, comunque tutte le deroghe sono reperibili sul sito del comune di Napoli.