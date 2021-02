Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato uscire da uno stabile una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato ed identificato per A.C., 43enne napoletano, che si era allontanato dal proprio domicilio in via Marco Aurelio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per detenzione di armi clandestine e lo hanno denunciato per evasione.

Inoltre, hanno effettuato un controllo nell’androne del palazzo da cui l’uomo era uscito e lì hanno rinvenuto, occultata in un mobile posizionato sul ballatoio del primo piano, una pistola Beretta calibro 38 special completa di caricatore con 6 cartucce dello stesso calibro.

