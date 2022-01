Era al telefono, sul ciglio della strada, quando un’auto a folle velocità lo ha travolto uccidendolo sul colpo. Inutili sono stati i soccorsi per Armando Varriale, 28 anni, di Bacoli, morto poco dopo le 13 di ieri in via Domitiana, a Licola di Giugliano. È stato investito davanti agli occhi dell’amico che lo aspettava in macchina, sbalzato all’interno di un’area abbandonata.

