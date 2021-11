Domani sabato 13 novembre dalle 9, in piazzetta Stella nei pressi del Comando gruppo carabinieri Napoli, “Donare è vita”, iniziativa per la donazione di sangue promossa dall'Avis con l'Arma dei carabinieri. Sarà presente un camper mobile per la raccolta e i militari saranno in prima fila con il loro esempio: i cittadini sono invitati a partecipare per dare il loro contributo, in un momento di particolare emergenza sanitaria.