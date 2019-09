Lunedì 30 Settembre 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 41 anni è stata ricoverata all'ospedale Loreto Mare con ferite per un accoltellamento al tronco, agli arti e al corpo. Sulla vicenda sono scattate immediatamente le indagini.La signora è stata prelevata da un'ambulanza in Vico Santa Maria della Neve, proprio alle spalle di via Crispi.