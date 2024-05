Aveva 48 anni Antonella Iaccarino quando venne uccisa da un vicino di casa, nel condominio di Quarto in cui abitava asssieme alla sua famiglia.

Un caso che è stato ripercorso poche ore fa - oggi 29 maggio - dinanzi ai giudici della seconda sezione di corte di assise del Tribunale di Napoli (presidente Cristiano). Udienza carica di tensione, scandita dalle dichiarazioni dell'imputato Francesco Riccio (assistito dal penalista Rosario Marsico). In sintesi, l'imputato ha chiesto di fare una dichiarazione spontanea, provando a ripercorrere quanto accaduto un anno fa, il 5 settembre del 2023. Un omicidio volontario, secondo la ricostruzione del pm Maurizio De Marco, magistrato in forza al pool reati predatori e delinquenza urbana coordinato dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Ma torniamo alla deposizione tenuta dinanzi ai giudici di corte di assise. In sintesi, l'imputato ha ricordato che non gli veniva mai consentito di parcheggiare l'auto, quasi come se gli venisse sistematicamente posto un ostacolo ogni qual volta faceva rientro a casa, a bordo della sua vettura.

Una circostanza che è stata smentita dal marito della donna uccisa, che è costituito parte civile, ma anche dalle ricostruzioni investigative che negano qualsiasi tipo di provocazione. La donna fu affrontata e uccisa, l'assassino le ha dato le fiamme al culmine dell'aggressione.