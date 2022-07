Napoli, donna e poliziotti aggrediti da ubriaco armato di un coltello

Piazza Garibaldi, donna aggredita in auto chiede aiuto ai poliziotti che fermano un uomo, in evidente stato di ubriachezza, che ha una bottiglia tra le mani. E, alla loro vista, va in escandescenze, aggredendo gli operatori fino a quando viene bloccato, non senza difficoltà dopo una colluttazione. Sequestrato un coltello da cucina con lama seghettata e una chiave esagonale. M.U., 32enne, finisce in cella per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche per percosse e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.