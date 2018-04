Napoli, donna fa arrestare il marito stalker: «Ma prima o poi mi ucciderà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Aprile 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 10:42

«Scendi giù, vieni che adesso ti faccio male davvero. Stavolta ti massacro, ti brucio con l'acido, putt...». La minaccia esplicita non sfugge ai due carabinieri in borghese che tenevano d'occhio l'abitazione di una 40enne del Vomero già presa di mira dal marito, un uomo violento, uno che non si è fermato - in preda all'ossessione di una irrefrenabile quanto ingiustificata gelosia - nemmeno di fronte ai sue due figli (bambini di otto e 12 anni) quando solo pochi giorni fa, ha ferocemente aggredito la loro madre in spiaggia. E così per lui sono scattate le manette: E.F, incensurato di 45 anni legato ad una nota famiglia di imprenditori che gestiscono un noto bar della zona de centro storico, è adesso a Poggioreale con l'accusa di lesioni e stalking.I fatti risalgono a sabato sera. Alle 21 l'uomo - da mesi di fatto separato dalla consorte - ha bussato al citofono di via Kerbaker per insultare la moglie, Annamaria (la chiameremo con un nome di fantasia, anche e soprattutto per tutelare la riservatezza dei due figli minori). «Mi ha insultato pesantemente, con epiteti osceni, irripetibili - racconta al «Mattino» la donna - Da quasi un anno e mezzo cercavamo la via per una separazione consensuale: da quando avevo scoperto che lui aveva un'altra donna, dalla quale, quattro anni fa, aveva avuto pure un figlio. Provai a resistere, perché di lui ero innamorata, poi mi resi conto che non esistevano più i margini di una riconciliazione. Lui è un bipolare, un violento, fa uso anche di sostanze stupefacenti. E io adesso ho paura: quanto resterà in carcere? E quando uscirà che cosa mi succederà? Ho paura di essere uccisa».