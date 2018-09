Napoli, ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone: «E adesso ho paura di tornare a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 10:30

«Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella». All'uscita dall'ospedale Loreto Mare, ieri mattina, Anna Celentano ha continuato a ripetere queste parole a parenti e amici con gli occhi lucidi. Quel proiettile vagante che l'ha colpita ad una gamba - mentre era affacciata al balcone di casa per prendere un po' di fresco nella serata afosa calata sui vicoli del centro storico - avrebbe potuto stroncarle la vita.Ieri mattina, una volta dimessa dall'ospedale, proprio non se l'è sentita di tornare in via Vicaria Vecchia. Protetta dall'affetto di figli, sorelle e nipoti, la donna ha scelto di passare la convalescenza altrove, in casa di alcuni parenti. Anna Celentano abita al primo piano del civico 12 di via Vicaria Vecchia: le sue finestre guardano giusto in quelle dove abitava la povera Annalisa Durante, massacrata da una pioggia di proiettili la sera del 27 marzo 2004; per uno di quei beffardi giochi del destino, la signora Anna ha rischiato di diventare la seconda vittima innocente di una strada che, soprattutto dopo una certa ora, si trasforma in un vero e proprio percorso di guerra. «Qui la sera fa veramente paura», conferma una delle amiche della Celentano.«Lungo questa strada - ha poi raccontato, ancora in stato di choc, la vittima innocente del raid armato di lunedì notte - sfrecciano continuamente moto e scooter. Ero al balcone quando ho avvertito come una fitta, un dolore improvviso: sembrava quasi la puntura di uno spillo, ma più forte. Poi un bruciore tremendo. Solo qualche secondo dopo, vedendo il sangue, ho capito cos'era successo. No, non avrei immaginato che da uno di quegli scooter avrebbero sparato verso l'alto. E poi io sto al primo piano...».