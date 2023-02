Napoli, donna ha infarto in auto davanti al Ciottolo: salvata nel pronto soccorso (chiuso) del Loreto Mare

Alle ore 15,03 di oggi la moto del 118 di via Chiatamone viene allertata per la presenza di una persona in perdita di coscienza a via Amerigo Vespucci nei pressi del bar “il Ciottolo”. Si tratta di una donna nella sua autovettura. Alle ore 15:08 l’equipaggio è sul posto e viene constatato un arresto cardiaco: l’equipaggio del 118 somministra ossigeno e decide di scortare l’auto con a bordo la paziente fino al vicino Loreto Mare.

Ciò per accelrare i tempi del trasporto. Al Loreto la paziente viene intubata e sottoposta alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. In un secondo momento giunge l’ambulanza di Piazza del Gesù che trasferisce la paziente viva presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare.

"La segnalazione ci è arrivata da un privato - avverte Manuel Rufggiero, medico convenzionato del 118 e curatore della pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate - I nostri complimenti vanno agli equipaggi del 118 ma soprattutto al personale tutto della rianimazione del Loreto Mare che nonostante lavorino in un pronto soccorso “non attivo" non hanno esitato a mettere in atto tutte le manovre necessarie per tenere in vita la paziente. Siamo conmvinti che quel pronto soccorso sia utile e necessario ai cittadini e che potrebbe tornare a funzionare con uno sforzo organizzativo. Noi siamo il personale sanitario, siamo nati per aiutare. Chiediamo a gran voce al manager della Asl e al Governatore di fare di tutto per aprire i cancelli del Loreto Mare. Lo chiedono tutti i cittadini".