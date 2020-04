LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Gli agenti dell’unità operativa tutela emergenze sociali e minori, coordinati dal capitano Sabina, stamattina hanno tratto in salvo una donna che minacciava di lanciarsi dalla finestra del suo appartamento in via Alessandro. La donna, di 38 anni,di cui uno con disabilità grave, ha cominciato ad urlare ed a lanciare oggetti dalla finestra del proprio appartamento. La confusione ha richiamato immediatamente gli agenti, luogotenente Salvatore Grasso, il maresciallo Davide Vittorio e Anna Tramontano in servizio in zona. Dopo qualche minuto la donna ha minacciato il, così gli agenti, senza esitare, sono intervenuti all'interno dell'appartamento accolti dal compagno della donna. La, nonostante la presenza dei bambini, è salita sul davanzale della finestra sporgendosi pericolosamente.a quel punto si sono avvicinati alla, con le cautele del caso, e impegnandola in una una conversazione sono riusciti ad afferrarla, a tirarla giù dal davanzale e a bloccarla mentre si dimenava delirante. Successivamente è stata trasportata con un veicolo del 118 presso l'Ospedale San Giovanni Bosco per la valutazione delle sue condizioni cliniche. I minori sono stati segnalati ai servizi sociali per idoneo supporto.