Mi addolora la morte della giovane ricercatrice Cristina Frazzica, travolta da una barca nelle acque di Posillipo. Anche attraverso le colonne de Il Mattino intendo esprimere la mia più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. Una tragedia, le cui cause sono al vaglio della magistratura, che ci impone una riflessione. Sulla storia di questi ragazzi di talento a cui è stato negato il futuro che meritavano e sul comportamento personale e collettivo che la città è chiamata ad adottare. Oggi più che in passato, per stare al passo con la crescita economica, sociale e culturale che sta vivendo.

Avevo conosciuto Cristina in occasione dell’inaugurazione della PharmaTech Academy, la prima Academy in Italia dedicata ai farmaci RNA, parte del nuovo polo dell’Università Federico II a Scampia nell’ambito della nuove rete di formazione che ho contribuito a creare.

Il ricordo

Una persona brillante e appassionata che aveva scelto Napoli per ragioni di studio e lavoro nel settore della terapia genica, riconoscendo le potenzialità e l’innovatività del progetto della PharmaTech. La PharmaTech Academy propone, infatti, un approccio didattico innovativo in grado di combinare teoria e pratica attraverso lezioni frontali, lavoro di gruppo e workshop. Il percorso le avrebbe garantito non soltanto un’opportunità di crescita, ma anche il modo per acquisire competenze altamente professionalizzanti per il mercato del lavoro e, soprattutto, per la sua carriera. Il tutto attraverso laboratori di tecnologia all’avanguardia, esperienze immersive e tirocini con il coinvolgimento di partner istituzionali e aziende del settore farmaceutico. Insomma, un progetto che aveva scelto con entusiasmo e forte motivazione per costruire il suo futuro, come stanno facendo tanti altri ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.

Cristina amava Napoli, amava il mare che bagna le nostre coste, e aveva scelto di restare in una città che tanto aveva apprezzato ancor prima di trasferirsi. Una città viva, in grado di accogliere, di includere, di assorbire le altrui esperienze e di attrarre talenti in vari campi.

L’amore per Napoli

Non è affatto scontata la crescita di Napoli, della sua area metropolitana e dell’intero Mezzogiorno. Ci stiamo lavorando ogni giorno producendo uno sforzo enorme, a volte oscuro, altre volte più visibile alla cittadinanza. Non possiamo e non dobbiamo fermarci.

La tragedia di questa morte – come quelle verificatesi in strada con alcuni incidenti in auto - dev’essere un ulteriore monito per tutta la nostra comunità.

Per consolidare il presente di questa città e costruire il futuro, occorre compiere tutti insieme il necessario salto di qualità. Il Comune prova ad ascoltare e poi adotta i provvedimenti più utili. Ma è fondamentale alimentare e diffondere con maggiore forza il rispetto delle regole. È la pre-condizione dello sviluppo di un territorio che vuole affrancarsi da vecchie logiche, dimostrare di saper interpretare la contemporaneità senza perdere lo spirito che ci ha sempre contraddistinto.

Come ci stiamo impegnando sul tema della sicurezza stradale, nell’ambito ristretto delle norme vigenti, così bisogna farlo per il mare. Anche il mare rientra nel patrimonio e nella bellezza della nostra città e attira un alto numero di persone da ogni dove: bagnanti, sportivi, turisti, appassionati di ogni genere. Il mare rappresenta una risorsa fondamentale, per troppi anni trascurata.

Regole condivise

Stiamo infatti lavorando per recuperare tale risorsa e per migliorare, di conseguenza, l’accessibilità alla costa. Non è un lavoro semplice, naturalmente, ma sono convinto che occorra anche lo sviluppo di una maggiore sensibilità e attenzione da parte dei singoli cittadini. È necessario proseguire in questa direzione e coordinare le attività di più attori istituzionali al fine di rendere il tema della sicurezza in mare sempre più urgente e centrale.

Una comunità si evolve se segue regole condivise. Per noi stessi e per i nostri figli. Per non perderli, per farli tornare, per farli crescere secondo i loro desideri.