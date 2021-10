Napoli, donna morta dopo uno scippo, l'Ordine degli psicologi: senza parole

«Siamo senza parole di fronte alla recente vicenda di cronaca che vede direttamente coinvolto un appartenente alla nostra comunità professionale». Lo dice il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto, in merito alla rapina che ha provocato la caduta a terra di una donna di 80 anni, deceduta dopo alcuni giorni, e compiuta da parte di un iscritto all'Ordine.

Il fermo del 45enne è stato convalidato. «In attesa che la magistratura faccia il suo corso - aggiunge Cozzuto - attenzioneremo la vicenda, nell'eventualità che emergessero profili di nostra competenza». Il Mattino ha riferito oggi che a scippare a Posillipo una 80enne poi caduta e morta tre giorni dopo le dimissioni dall'ospedale è stato infatti uno psicologo che davanti al giudice ha spiegato di aver commesso «una sciocchezza» e di aver compiuto la rapina a causa dei suoi debiti.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine l'uomo, a bordo di uno scooter, lo scorso 21 ottobre nel quartiere napoletano di Posillipo tentò di scippare la borsa ad una donna facendo rovinare a terra l'anziana mamma, Annamaria Malangone, di 80 anni, che è deceduta qualche giorno dopo. Il 45enne lunedì scorso era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria poiché gravemente indiziato di tentato furto con strappo e di morte come conseguenza di altro delitto. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia nella sua abitazione. La magistratura ha disposto il sequestro della salma per stabilire le cause del decesso. La donna era molto nota nel quartiere: ex docente di educazione fisica, era la vedova dello skipper Beppe Panada.