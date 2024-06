Una professionista preparata, che dopo alcuni anni da biologa di bordo per Costa Crociere, aveva trovato nella PharmaTech Academy il percorso che le avrebbe permesso di realizzare i suoi obiettivi: sviluppare terapie per sconfiggere il cancro, in particolare quello alla mammella.

Ogni giorno che passa, dopo il terribile incidente di Posillipo, si aggiungono nuovi tasselli che mostrano la straordinaria preparazione e umanità della 30enne lombarda Cristina Frazzica che si stava formando al corso di alta formazione, in cui è emersa per bravura ed era contesa da più aziende, come racconta Bruno Catalanotti, docente di Chimica Farmaceutica Biotecnologica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore della PharmaTech Academy.

Ci spiega cosa prevede questo percorso di alta formazione?

«È la prima Academy italiana, nata nell'ambito della attività Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA”, che sta formando una generazione di figure professionali altamente qualificate, pronte a lavorare nella filiera dalla ricerca».

E Cristina Frazzica era una degli allievi.

«Ventotto, per la precisione, scelta su 72 domande ricevute».

Come è avvenuta la sua selezione?

«La sua, come quella di tutti gli altri, è avvenuta prima attraverso la valutazione dei titoli di studio dei candidati. Poi il colloquio, non tanto sulla preparazione ma quasi esclusivamente motivazionale, perché essendo un corso innovativo avevamo bisogno di allievi fortemente decisi a impegnare otto mesi della loro vita su questi studi».

Ricorda il colloquio che ebbe con lei?

«Certo, sui candidati non campani ci siamo impegnati di più con domande precise. Perché vuoi fare l’Academy? Cosa ti aspetti? Lei mi colpì, mi apparve immediatamente molto decisa a lasciare il lavoro come biologa a bordo della nave da crociera iniziato durante il Covid; si vedeva che dopo quattro anni le stava stretto, non la soddisfaceva appieno, voleva fare altro. Era una ragazza che cercava ancora una strada, ha trovato questa occasione dell’Academy, un progetto completamente nuovo, e si è lanciata con entusiasmo. Al colloquio fu molto accurata nelle risposte, che motivò in maniera ineccepibile. Per lei era un nuovo inizio, l’inizio di una nuova vita in cui si è lanciata con entusiasmo e grande senso di responsabilità».

Studiare a Scampia, un quartiere che è finito spesso al centro di brutti fatti di cronaca, non la spaventò?

«Né lei né nessun altro allievo, sono sincero. Non c’è stato mai nessuno che ha mostrato delle perplessità sulla sede dell’Academy. L’unico problema, se così si può dire, fu legato a un appartamento preso in affitto proprio da Cristina, se non sbaglio: era molto distante dalla sede e mal collegato alla metropolitana. Ma nel giro di qualche giorno si spostò in una casa che le permetteva di raggiungere il campus con facilità. Ha sempre dimostrato grande passione e impegno per questa nuova avventura professionale e ne ha colto l’aspetto innovativo».

A inizio di maggio, Cristina ha iniziato il project work, una sorta di stage in azienda. E la sua rosa di startup erano tutte campane, giusto?

«Esatto e questa cosa colpisce molto. Durante il colloquio le chiesi se volesse avvicinarsi a Voghera, avrebbe potuto scegliere tra aziende in Lombardia o anche Piemonte. Rispose con il sorriso, che era tranquilla a Napoli. Nell’elenco delle sue preferenze c’erano solo aziende della Campania, e tre se la contesero fino all’ultimo. Lei alla fine preferì Nouscom di Napoli, per i progetti che portava avanti, e a fine mese avrebbe ultimato il suo project work su tematiche legate allo sviluppo di terapie per sconfiggere il cancro».

Per lei era pronta anche una proposta di lavoro?

«Il fine ultimo dell’Academy è proprio quello di formare dei professionisti da immettere nel mondo del lavoro. Il suo futuro era tracciato, con la sua competenza avrebbe potuto fare davvero tanto per la ricerca».