«Siamo rimasti molto colpiti dalla lettera pubblicata sul Mattino, a firma del direttore Roberto Napoletano. Cristina aveva ricevuto un’opportunità di futuro, è vero, e lei amava Napoli, la sua gente e il suo mare. Quel mare in cui, purtroppo, ha perso la vita. Ma non è Napoli a dover chiedere perdono e non ce la sentiamo di accusare nessuno».

C’è profonda gratitudine nelle parole di Angela Calabrò, Luigi Frazzica e Martina Frazzica, in risposta all’accorata lettera del direttore Napoletano. Ma traspare anche tanta dignità e coraggio, nonostante siano stati travolti da un dolore indicibile che nessuno dovrebbe provare mai.

«In ambito penale la responsabilità è personale – continuano i familiari della vittima, nella lettera che hanno voluto inviare al Mattino – e, se mai emergeranno colpevoli, chi ha sbagliato, strappando alla vita una ragazza di 30 anni che aveva mille progetti davanti a sé, pagherà. Cristina è stata definita il “simbolo di una nuova Napoli”. Un’immagine molto bella, ma per noi era nostra figlia, la nostra vita, e nessuno ce la riporterà più indietro. In ogni caso, continuiamo a riporre fiducia nella magistratura affinché, come ha sottolineato il direttore Napoletano, non capitino altre tragedie di questo tipo».

L’ultimo viaggio

La famiglia di Cristina Frazzica sta affrontando le ultime dolorose fasi di una tragedia che ha colpito profondamente l’intera città. Una comunità invisibile ma calorosa che fin da domenica sera, alla notizia dell’incidente non lontano da Villa Rosebery, si è commossa di fronte a una giovane vita spezzata, diffondendo migliaia di messaggi sulle piattaforme social. Napoli ha mostrato sincero affetto per Cristina, non sapendo nemmeno che da quasi otto mesi lei l’aveva scelta per costruire il suo futuro professionale. In mattinata, la famiglia aveva voluto ringraziare tutte le manifestazioni di affetto ricevute, tramite Giesse Risarcimento Danni e in particolare Giuseppe Vacca, responsabile della sede in Calabria, Regione da cui provengono i Frazzica e dove sarà portata la salma, dopo l’autopsia che inizierà stamattina. «Stiamo offrendo massimo supporto alla famiglia, sia umano che professionale, in un momento per loro difficilissimo» ha dichiarato Vacca.

«Abbiamo nominato un legale, il noto avvocato penalista Gianluca Giordano del foro di Santa Maria Capua Vetere, e incaricato un consulente tecnico di parte, il medico legale Maurizio Saliva, per l'autopsia che il sostituto procuratore della Repubblica, Vincenzo Toscano, ha fissato per domani, venerdì 14 giugno, alle 13 (oggi, ndr). È ancora presto per rilasciare dichiarazioni e nessuno vuole puntare il dito contro qualcuno. Siamo certi che la magistratura analizzerà ogni aspetto della vicenda, senza tralasciare nulla». Si sono detti «senza parole per quanto accaduto, ci sentiamo vuoti e totalmente impotenti», insistendo di avere «piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo sicuri che presto emergerà la verità. Per ora non riusciamo a darci pace: andremo fino in fondo per capire cos'è successo».

Il dolore

Nella giornata di ieri, i familiari di Cristina, insieme ai consulenti che li sosterranno in tutte le fasi giudiziarie, sono rientrati a Napoli da Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, dove rientreranno per i funerali e la sepoltura. Fin laggiù è arrivata la eco dei napoletani che a gran voce chiedono giustizia per questa giovane vita strappata al mondo della ricerca scientifica, e in particolare allo sviluppo di terapie per sconfiggere il cancro, su cui già stava lavorando per il suo project work finale della PharmaTech Academy. Sebbene avessero affidato alla Giesse un messaggio, non sono rimasti indifferenti di fronte alla lettera del direttore del Mattino, dal titolo «Cristina, Napoli ti chiede perdono». «Non è Napoli a dover chiedere perdono e non ce la sentiamo di accusare nessuno» hanno replicato i Frazzica. «In ambito penale la responsabilità è personale e, se mai emergeranno colpevoli, chi ha sbagliato, strappando alla vita una ragazza di 30 anni che aveva mille progetti davanti a sé, pagherà».

Gli ultimi giorni

«Cristina amava Napoli, la sua gente e il suo mare» ammettono i familiari della trentenne. E tutto questo amore è visibile sulle sue pagine social dove aveva deciso di creare delle pagine proprio dedicate a Napoli. È commovente come questa giovane donna della provincia di Pavia sia voluta penetrare nella città, andando oltre l’involucro turistico e folkloristico. I tramonti a Scampia o dal finestrino della metro, i vicoli del rione Sanità, gli aperitivi al centro storico e al Vomero, le domeniche di lettura sul prato del bosco di Capodimonte, il trekking sul Vesuvio e al faro di Capo Miseno, la coda al Comicon per farsi firmare un libro da Mattia Labadessa e le urla di entusiasmo per la maglia rosa alla tappa napoletana del Giro.

Trovava il bello in tutto, anche nel balcone di fronte casa, addobbato ancora con gli striscioni dello scudetto. Nei suoi racconti in immagini e video, abbiamo imparato a volerle bene, e ci ha fatto sorridere quando abbiamo scoperto che aveva imparato anche l’ironia partenopea, invocando San Gennaro. Ma San Gennaro purtroppo non ha fatto il miracolo.