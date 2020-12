Napoli, donna nasconde droga in casa: denunciata

gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una coppia in vicolo Longo dove, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno trovato una donna in possesso di 100 grammi circa di cocaina ed anche di numerosi pacchetti di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 2180 grammi e della somma di 2617 euro.

La donna, una 53enne napoletana, è stata denunciata per detenzione di sostanza stupefacente, mentre il marito, G.Z., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato per possesso di tabacchi lavorati esteri.

Nella stessa serata i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Casanova un'auto con tre giovani a bordo, di età compresa tra i 20 e 25 anni e tutti con precedenti di polizia, i quali sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l’orario consentito ed uno di loro anche perché trovato in possesso di una bustina contenente marijuana.

Ultimo aggiornamento: 18:31

