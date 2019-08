Choc a Napoli, donna precipita dal primo piano: è in fin di vita

Mercoledì 28 Agosto 2019, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna è stata ritrovata in gravi condizioni al corso Sirena, dove giaceva a terra vicino la palazzina di uno dei lotti del Rione Vecchio Bisignano, a Barra. Dalle prime testimonianze raccolte tra i residenti del quartiere, sembra che la donna sia precipitata dal primo piano ma al momento non è ancora certo se possa trattarsi di un episodio accidentale o di un gesto voluto.Sul posto, oltre la volante del commissariato di polizia San Giovanni, è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato d'urgenza la 40enne all'ospedale del Mare, cercando di stabilizzare i parametri vitali compromessi in maniera critica.