Raid nel cuore di Napoli, donna delle pulizie minacciata e legata: «Io, prigioniera di due banditi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pistola in faccia e nastro isolante per imbavagliare. Questo l'identikit della scena da Arancia meccanica consumata ieri mattina, a Chiaia. È la quinta rapina che traccia l'assedio criminale nel salotto buono della città, con modalità e azioni sempre più violente. Stavolta, nel raid messo a segno in un'agenzia assicurativa, al civico 74 in via Crispi, i rapinatori hanno costretto una donna delle pulizie ad eseguire i loro ordini, minacciandola con la forza, legandole le mani e puntandole al volto una pistola. Dal 3 giugno, nel quartiere, sono stati realizzati tre colpi con la tecnica della banda del buco ai danni di un ufficio postale, un istituto bancario e un negozio di preziosi e ancora una rapina a mano armata in una gioielleria ma nessun episodio era stato caratterizzato da così tanta brutalità.