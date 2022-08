Napoli, donna rapinata in casa: il compagno blocca il bandito

Da vicoletto Santa Maria a Cancello a Napoli parte la richiesta di aiuto ai poliziotti, che intervengono e trovano sul posto due uomini. Uno di loro racconta che, poco prima, l’altro si era introdotto nel suo appartamento dove aveva tentato di rapinare la compagna, minacciandola con un coltello. Ma la donna era riuscita ad uscire dall’abitazione. E, in quei frangenti, il compagno, nel rientrare in casa, aveva notato la scena e aveva inseguito e fermato l’aggressore. Bloccato il rapinatore e identificato: per il 32enne pakistano con precedenti di polizia è scattato l'arresto per tentata rapina, e il coltello trovato in suo possesso è stato sequestrato.



