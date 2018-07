Choc a Napoli, donna suicida: giù dal quinto piano a Fuorigrotta

Mercoledì 25 Luglio 2018, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 50enne napoletana, D. S. si è lanciata dal quinto piano della palazzina dove abitava, in via Diocleziano a Fuorigrotta. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina. La donna, morta sul colpo, si è dapprima affacciata al balcone e, secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe rientrata in casa per uscire nuovamente dopo pochi minuti e scavalcare la ringhiera.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 50enne. L'area è stata transennata dalle forze dell'ordine che hanno atteso l'arrivo del magistrato e, per il momento, non è stato predisposto alcun esame autoptico sulla salma trasportata al Policlinico in via Pansini.