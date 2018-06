Napoli, donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali

Sabato 30 Giugno 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 14:52

È stata investita ed è morta poco dopo il trasferimento in ospedale una 56enne napoletana che stamano si trovava a Scampia. La donna, Pasqualina Cerasuolo, stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali su via Tancredi Galimberti quando è stata travolta in pieno da un'automobilista che si è fermato a prestarle soccorso dopo il violento schianto.La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 che ha predisposto il trasferimento di massima urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, dove la donna è stata ricoverata in Rianimazione decedendo poco dopo a causa delle gravi compromissioni dovute ai politraumi riportati.Secondo le prime ricostruzioni della sezione infortunistica stradale delle polizia municipale, comandata da Antonio Muriano, la donna aveva già impegnato l'attraversamento e alcune auto si erano fermate per consentirle il passaggio. L'investitore, un 40enne napoletano, avrebbe superato i veicoli fermi e, senza accorgersi della donna che stava attraversando, l'avrebbe colta in pieno, sbalzandola per diversi metri.La ricostruzione operata dagli agenti municipali sarà avvalorata ed, eventualmente, confermata dai rilievi effettuati sul posto e dall'esito dgli esami alcolemici effettuati sull'automobilista a cui è stato sequestrato il veicolo. La salma della donna è stata trasferita al reparto di medicina legale del Policlinico II a disposizione della utorità giudiziarie che potrebbero richiederne l'esame autoptico.