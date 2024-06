Test irripetibili sulla barca-killer e sulla canoa della vittima: si cercano tracce biologiche e di impatto. Oggi alle dodici, iniziano gli accertamenti irripetibili sul cabinato indicato dalla Procura come il mezzo che ha travolto una coppia di atleti, domenica scorsa, tra le acque di Posillipo.

Poi ci sarà una perizia sul kayak, la canoa che - stando alla Procura di Napoli - è stata travolta dallo scafo di un cabinato di 18 metri. Due tasselli decisivi, quelli al vaglio della magistratura, l’analisi del cabinato e della canoa: una verifica che verrà effettuata in contraddittorio, alla presenza di consulenti e legali di tutte le parti in campo. Poi l’attenzione si sposta sul conferimento dell’incarico di autopsia, questa mattina nel Palazzo di giustizia di Napoli. Sono queste le tappe dell’inchiesta che punta ad accertare cause e responsabilità della morte di Cristina Frazzica, la giovane ricercatrice travolta mentre era in canoa assieme a un amico, nelle acque di Trentaremi.

Omicidio colposo è l’accusa principale mossa nei confronti del penalista napoletano Guido Furgiuele, domenica scorsa alla guida del natante finito sotto sequestro. Inchiesta che punta a compiere un accertamento su tutti: si tratta di chiarire se la barca del penalista sia realmente quella che ha investito Cristina. Un punto non ancora chiaro. Dirimente. Al vaglio degli inquirenti, almeno fino a questo momento, ci sono le immagini ricavate da due video, grazie al sistema di sorveglianza che tutela Villa Rosebery, dimora napoletana del presidente della Repubblica. In lontananza, si vede una barca collidere con la canoa. Non è chiara però la dinamica, data la distanza delle telecamere rispetto al punto di impatto.

Non è chiaro se Cristina e l’amico siano riusciti a lanciarsi in acqua o se sono stati travolti mentre erano ancora in kayak. Stando al racconto reso dal sopravvissuto, un avvocato penalista di 33 anni, i due atleti si sarebbero tuffati, trovando destini diversi: il professionista è riuscito a evitare le eliche; mentre la ricercatrice è finita sotto allo scafo. Ma una risposta potrà arrivare soprattutto dall’autopsia.

Questa mattina, il conferimento dell’incarico: a tutelare la famiglia di Cristina, ci sarà la Giesse Risarcimenti, che ha nominato il penalista Gianluca Giordano. I genitori di Cristina chiedono di conoscere tutta la verità rispetto a quanto accaduto a Posillipo. Guido Furgiuele (assistito dall’avvocato Alfonso Furgiuele) si è già sottoposto a un primo interrogatorio in Procura.

La difesa

In sintesi, il titolare del mezzo sequestrato ha battuto su alcuni punti cardine: né lui, né i sei ospiti della sua imbarcazione, hanno capito di aver speronato la canoa. Non si sarebbero accorti di nulla. Appena una donna che era a poppa ha notato la presenza di un uomo in mare che si sbracciava, è stata avviata la manovra di virata, per le operazioni di salvataggio, che si sono concluse nel giro di pochi minuti. Versione confermata dagli altri sei ospiti della imbarcazione “incriminata”.

Dunque, il soccorritore è anche l’unico indagato. Inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, oggi gli atti irripetibili. Proviamo a soffermarci sulla storia della barca e della canoa. Finita sotto sequestro martedì scorso, l’imbarcazione è stata issata all’interno di un cantiere e oggi sarà visionata dai periti di parte, sia della Procura sia delle potenziali parti civili e ovviamente dell’indagato.

Altra verifica riguarda il sistema di Gps. Non è chiaro se è in grado di immagazzinare dati, ma ogni elemento in più che finisce agli atti potrebbe essere decisivo per cristallizzare orario e logistica dell’evento. Snodi doverosi di una vicenda amara, al lavoro i magistrati del pool coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, torniamo all’analisi di natante e kayak. Una verifica comparata, sembra di capire. Si tratta di verificare se ci sono segni o graffi che possono attestare l’esistenza dello scontro. Una dinamica poco chiara, destinata ad essere il nucleo centrale delle indagini. Quarantotto anni, patente nautica acquisita nel 1998, Guido Furgiuele in passato non è stato coinvolto in alcun incidente nautico o stradale.

L’attesa

È stato collaborativo fin dal primo momento con l’autorità giudiziaria, fornendo la propria versione dei fatti e sottoponendosi ad ogni genere di verifica che verrà ritenuta necessaria da parte della Procura. Domenica scorsa, ha traghettato a riva il sopravvissuto, allertando in modo tempestivo la Guardia costiera, nel tentativo di rinvenire il corpo della donna. Pochi minuti dopo, seguendo le correnti, gli uomini della capitaneria di porto hanno trovato il cadavere di Cristina. Un caso che resta per molti versi aperto, che fa leva sulla presenza dei video sul tavolo degli inquirenti. Non ci sono - nella fascia di orario compresa tra le 17.30 e le 17.45 - altri transiti di barche. Quanto basta per focalizzare l’attenzione sul cabinato dell’avvocato Furgiuele, a partire dalle verifiche che verranno effettuate oggi al cospetto di legali e periti.