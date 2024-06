Una folle corsa dalle banchine di Mergellina (o di Borgo marinari) per raggiungere il corridoio di Procida, uno dei canali più trafficati al mondo.

Poi il ritorno in città, sempre a velocità non consentita, sempre all’insegna di una sfrenatezza fondata sulla violazione sistematica delle regole: alta velocità, musica rigorosamente sparata a volume proibitivo, per non parlare del probabile uso di alcolici se non di altre sostanze.

Eccolo l’identikit (e la traiettoria) del pirata del mare, dell’uomo che ha speronato e ucciso Cristina Frazzica, la 31enne colpita a morte mentre era in canoa assieme al proprio compagno. Aveva lanciato la sua imbarcazione a una velocità probabilmente non consentita, di sicuro non aveva la pienezza della visibilità, dal momento che per un ampio braccio di mare non si è accorto che stava andando a speronare una coppia di atleti in vena di relax nelle acque di Posillipo. Omicidio colposo e omissione di soccorso, sono queste le accuse mosse dal pm Pastore, magistrato in forza al pool del procuratore aggiunto Alessandro Milita della Procura di Napoli, c’è attesa per la svolta investigativa. C’è una traccia investigativa fin troppo chiara: chi ha ucciso Cristina Frazzica ha deciso di proseguire il proprio tragitto, per poter cancellare ogni traccia dal proprio natante di scontri e incidenti. E non è tutto. C’era anche l’esigenza di sgomberare il campo delle aggravanti, a partire dalla necessità di scongiurare test legati all’uso di alcol e di droga.

Ma come è andata la notte del pirata? Cosa ha fatto chi ha ucciso la ricercatrice trapiantata a Napoli? Ha avuto il tempo di provare a rimuovere ogni indizio a suo carico. Sa che la sua imbarcazione è finita nel cono di osservazione delle telecamere messe a protezione di Villa Rosebery, la dimora napoletana del presidente della Repubblica, quindi ha cercato di giocare di anticipo.

In che modo? Cercando un rifugio in uno dei punti della costa. Coroglio e Pozzuoli sono i punti usati per il rimessaggio di imbarcazioni, in uno scenario in cui il natante killer potrebbe essere stato messo al riparo, in attesa che le acque si calmino.

Un’inchiesta condotta su più livelli, che fa leva su alcuni punti che potrebbero rilevarsi decisivi: le poche informazioni raccolte dai testimoni, a partire dal sopravvissuto, l’avvocato napoletano Vincenzo Leone; le immagini da passare al setaccio, a proposito delle imbarcazioni che hanno circolato tra le 17.30 e le 17.45 al largo di villa Rosebery. C’è una circostanza che rischia di diventare favorevole in questa storia. Domenica scorsa, primo week end estivo, il clima a Napoli non era granché. Faceva caldo, ma il cielo era coperto.

Nulla che invogliasse a trascorrere giornate in acqua, una circostanza estemporanea che ha abbattuto almeno di un terzo il traffico veicolare a ridosso della costa di Posillipo. Dunque: meno barche in giro, maggiore attenzione sul transito della vettura killer, si punta a chiudere il cerchio attorno a chi ha ucciso una giovane donna in visita a Napoli. Cristina era legatissima al territorio partenopeo. Biologa, ricercatrice presso la Academy di Scampia, stregata dalle bellezze naturali della città, a partire dal suo mare. Aveva postato una foto su Instagram, pochi minuti prima di morire. Aveva immortalato la villa di Posillipo dove è ambientata la soap Un posto al sole e, probabilmente, non ha avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo, quando è arrivato il bolide via mare. Lo ha spiegato agli inquirenti l’avvocato Leone, compagno di viaggio e di avventura di Cristina. Nel corso dell’inchiesta ha raccontato di aver visto uno scafo lanciato a tutta velocità, con tanto di prua alzata, orientata verso l’alto, in grado di solcare le onde di un mare appena increspato. Non era una prua bianca, ha spiegato. E non si vedeva chi fosse alla guida. Indizi da inserire in un mosaico investigativo decisamente più ampio, che punta a fare chiarezza su eventuali tentativi di occultamento delle prove. Una circostanza, quest’ultima che - se fosse confermata - non farebbe altro che ampliare la sfera delle complicità e del sistema di protezioni attorno al bandito del mare.

Ma torniamo a domenica scorsa. In queste ore sono stati ascoltati anche gestori e commercianti al lavoro nella zona di Riva Fiorita e del tratto di costa a ridosso del ristorante Giuseppone a Mare. Chiara la richiesta degli inquirenti: si cercano immagini o indizi in grado di dare un volto all’assassino del mare, in un identikit che - con il passare delle ore - è sempre meno approssimativo.