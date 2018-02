Dopo gli atti di Vandalismo il Liceo Caccioppoli torna ad essere Operativo. La soddisfazione del Sindaco de Magistris.

A partire da lunedì 5 febbraio riprenderà regolarmente l’attività didattica presso la sede centrale del liceo in via Nuova del Campo. Il Consigliere delegato alla Città Metropolitana di Napoli, Domenico Marrazzo ha comunicato che stamattina sono stati definitivamente consegnati i locali scolastici della sede centrale del L.S.S. Renato Caccioppoli di Via Nuova del Campo e che a partire da lunedì 05/02/2018 riprenderà regolarmente l’attività didattica.

La città Metropolitana guidata dal Sindaco de Magistris - ha dichiarato Marrazzo - ha provveduto con un investimento di oltre 70 mila euro a recuperare tutti gli impianti danneggiati e rubati nelle scorse settimane ma soprattutto, grazie all’accordo con la società partecipata Armena è stato istituito un turno di vigilanza notturno e festivo presso l’istituto. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Metropolitano de Magistris: L’impegno della Città Metropolitana – ha affermato il Sindaco – è stato forte ed immediato fin dal primo giorno successivo agli eventi di vandalismo e il risultato di oggi lo dimostra. Abbiamo mantenuto l’impegno di consentire agli studenti di rientrare nelle proprie classi nel più breve tempo possibile

.

Sabato 3 Febbraio 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 10:20

