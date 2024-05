Napoli, aggredisce gli agenti dopo incidente stradale

Il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell'auto causando uno scontro frontale con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Il guidatore, S.B., di anni 42, in evidente stato di alterazione, probabilmente causato da alcool o sostanze stupefacenti, ha inizialmente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e poi ha aggredito gli agenti intervenuti.

I tre agenti coinvolti hanno ricevuto cure mediche e una prognosi di 10 giorni per uno e 5 giorni per gli altri due. Dopo aver contattato l'Autorità Giudiziaria, è stato avviato un processo per direttissima, con obbligo di firma per S.B. fino alla data dell'udienza.