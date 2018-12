Napoli, dopo la festa vandalizzato l'albero dei bambini della scuola Gabelli

L'Istituto Scolastico Gabelli ha organizzato per il Natale una festa in cui i bambini e le bambine guidate dagli insegnanti e dal dirigente scolastico hanno mostrato a tutta la comunità educante un presepe vivente, il proprio mercatino di Natale, l'albero dei sogni e dei desideri e recitato e cantato per la gioia dei presenti tra cui l'assessore alla scuola Annamaria Palmieri.

La scuola Gabelli ha un progetto fortemente mirato all'inclusione di tutti i bambini stranieri che abitano nel territorio. Stanotte con un intrusione vandalica l'albero con le letterine dei bambini è stato asportato e l'intera comunità sì e risvegliata con il dolore di vedere sacrificato il proprio sforzo







È un gesto insulso che sembra esprimere rancore verso la felicità dei bambini e di una comunità bella e coesa. Riteniamo che la bellezza non possa essere distrutta perché resta dentro di noi e siamo convinti che la scuola può resistere e vincere contro la violenza gratuita

così l'Assessore Palmieri

Martedì 11 Dicembre 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA