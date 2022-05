Napoli, un cuore nuovo per la piccola Aurora dopo otto mesi all’ospedale Monaldi

Dopo un anno di attesa finalmente dall’ospedale Monaldi di Napoli arrivano buone notizie: Aurora, 10 anni, in lista d’emergenza per un cuore nuovo da otto mesi ieri è riuscita ad avere il trapianto tanto atteso.

«Sabato notte abbiamo ricevuto questa fantastica notizia - spiega Pina Ferrara, mamma di Aurora - L’operazione è iniziata alle 5.30 del mattino ed è terminata dopo circa 8 ore».

La bambina di San Felice al Cancello è stata operata dall’equipe del dottore Andrea Petraio e dal dottore Angelo Caiazzo. «Non smetterò mai di ringraziare questi medici straordinari che hanno salvato la vita di mia figlia e sono stati una vera famiglia in questi mesi», racconta commossa la mamma della piccola paziente.

Aurora ora è in terapia intensiva e nei prossimi giorni verrà svegliata gradualmente: «Una volta sveglia ritorneremo in reparto come previsto dalla prassi -dice ancora Pina - dopodiché arriverà finalmente il momento di tornare a casa e potremo riunire la nostra famiglia».

Una vicenda cominciata quasi un anno fa quando dopo una brutta tosse emerse che il cuore di Aurora aveva smesso di funzionare bene. In questi mesi la piccola ha continuato a vivere grazie al Berlin Heart, la macchina del cuore artificiale che le ha salvato la vita.

Oggi è un grande giorno. Dopo una lunga attesa per la bambina che ha commosso l’Italia intera comincia nuova vita.