Napoli, doppia perquisizione: arrestato uno spacciatore

Controlli in via Striano a Napoli. Dove i poliziotti hanno bloccato uno spacciatore trovato in possesso di 10 bustine con circa 13 grammi di marijuana e 60 euro. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione, al 49enne napoletano hanno sequestrato altre 292 bustine contenenti 387 grammi della stessa sostanza, 8 involucri contenenti 13,5 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento per la droga. L'uomo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.