Clan scatenati, doppia stesa nella notte e ai Decumani torna la paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 4 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di terrore e di stese a Napoli. L'ennesima. Il centro storico torna ancora a trasformarsi in crocevia della paura. Due episodi diversi in meno di cinque ore, con le pistole della camorra che scaricano fuoco e piombo all'impazzata. Entrambi i raid si sono verificati nella zona dei Decumani.Sono trascorsi dieci minuti dalla mezzanotte quando da un gruppo di scooter che sfreccia tra i vicoli a ridosso del Decumano inferiore si distacca una moto con due persone a bordo. La coppia di giovani ha i cappucci delle felpe calate sul viso: quello che siede alle spalle del guidatore estrae una pistola quando il mezzo transita lungo via Santi Filippo e Giacomo e preme per tre volte il grilletto.La classica scena da Far West metropolitano trova il suo culmine all'altezza di un palazzo dove abita G.M., un 28enne pregiudicato affiliato al clan dei Sibillo. Un chiarissimo avvertimento: anche se i colpi della semiautomatica vengono esplosi in aria e non all'indirizzo delle finestre della sua abitazione, si tratta di un sinistro messaggio che - dalle prime indagini svolte dalla polizia - viene rivolto proprio a quel giovane che peraltro al momento della sparatoria si trovava in casa. Nessun danno alle persone o alle cose. Resta ovviamente la gravità del fatto, inquadrabile nelle tensioni che continuano a scuotere il centro storico di Napoli.